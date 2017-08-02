Пытавшиеся сбежать из суда члены «банды ГТА» раскачали лифт
Остановка лифта в здании суда в Подмосковье, во время которой участники так называемой «банды ГТА» освободились от наручников и разоружили конвой, была спровоцирована. Об этом агентству «Москва» 2 августа заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По её словам, пятеро подсудимых намеренно раскачивали кабину лифта, пока она не застряла между вторым и третьим этажом. Пока дежурные электромеханики поднимали кабину на третий этаж, обвиняемые напали на двух сопровождающих их полицейских, отобрали у них табельное оружие и ключи от наручников.
«При открытии лифта арестованные открыли стрельбу», – рассказала Петрова.
Ранее глава Росгвардии обвинил конвоиров в полном игнорировании регламента по сопровождению подсудимых. По его словам, побег удалось предотвратить благодаря отлично сработавшим бойцам Росгвардии.
Справка:
Стрельба в Мособлсуде началась около двух часов дня 1 августа. Пятеро фигурантов дела «банды ГТА» попытались сбежать, захватив в заложники двух сопровождающих их полицейских. Блокировать злоумышленников удалось сотрудникам Росгвардии, которые обеспечивали безопасность на другом процессе в здании суда. В результате завязавшейся перестрелки были убиты четверо подсудимых: трое – на месте, ещё один скончался в больнице, в которой сейчас находится последний из них. Также были ранены оба конвоира и один гвардеец. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, хищении оружия и покушение на побег из-под ареста. Расследованием будет заниматься центральный аппарат СК РФ. Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят выходцы из Средней Азии. Их обвиняют в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах. По версии следствия, они убили 17 человек и ранили еще двоих. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.