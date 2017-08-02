Пытавшиеся сбежать из суда члены «банды ГТА» раскачали лифт

Остановка лифта в здании суда в Подмосковье, во время которой участники так называемой «банды ГТА» освободились от наручников и разоружили конвой, была спровоцирована. Об этом агентству «Москва» 2 августа заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По её словам, пятеро подсудимых намеренно раскачивали кабину лифта, пока она не застряла между вторым и третьим этажом. Пока дежурные электромеханики поднимали кабину на третий этаж, обвиняемые напали на двух сопровождающих их полицейских, отобрали у них табельное оружие и ключи от наручников.

«При открытии лифта арестованные открыли стрельбу», – рассказала Петрова.

Ранее глава Росгвардии обвинил конвоиров в полном игнорировании регламента по сопровождению подсудимых. По его словам, побег удалось предотвратить благодаря отлично сработавшим бойцам Росгвардии.