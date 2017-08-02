СК «Муринский» рассказал о преимуществах железобетонных панелей

Эксперты из центра физико-технических испытаний строительных конструкций «БЛОК» провели исследование железобетона. Ученые пришли к выводу: изделия из этого материала СК «Муринский» лучше держат тепло.

В ходе исследования ученые выяснили: стены из сборного железобетона строительного комбината «Муринский» – теплее на 23% и тише на 15%, чем стены из кирпич-монолита и газобетона.

Это связано с тем, что сопротивление теплопередаче наружных панельных стен выше, чем у монолитных, за счет толщины утеплителя. Слой теплоизоляции в панельных стенах укладывается сплошным ковром, что позволяет избежать образования «мостиков холода». Как следствие, жители зданий из сборного железобетона, которые поставляют СК «Муринский» больше экономят на отоплении.

Более высокие потребительские характеристики изделия из ЖБИ продемонстрировали и по уровню звукоизоляции. Индекс звукоизоляции воздушного шума панелей составляет 67дБ, а конструкций из газобетона и кирпич-монолита – 58 дБ.

Высокое качество изделий определяется системой производства на СК «Муринский». Изделия создаются по чертежам, которые разрабатывает проектная организация, входящая в ГК «УНИСТО Петросталь». В них указаны толщина бетонных слоёв и слоя утеплителя, конструкция обрамления оконных проёмов, вид и характеристики утеплителя, характеристики бетона – прочность, морозостойкость, вид арматуры, элементы для стыковки панелей между собой.

«Существующий с советских времен стереотип о «низком качестве панельных домов», когда из железобетона строилось массовое и дешевое жилье, постепенно уйдет в прошлое. Доля строительства из сборного железобетона растет, в том числе, многие крупные компании строят дома комфорт и бизнес-класса высокого качества с применением этой технологии. Современная панель – это энергоэффективно и экологично», – добавляет Арсений Васильев.

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»