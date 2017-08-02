Банк России: Не думайте об инфляции, и её не будет

Мысли материальны, напомнил ЦБ РФ и посоветовал россиянам поменьше думать об инфляции. К тому же цены на потребительские товары снизились впервые за год.

Как заметил директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка России Александр Морозов в видеообращении, опубликованном 2 августа на YouTube-странице ЦБ, залогом стабилизации цен в экономике являются низкие инфляционные ожидания. По его словам, именно уверенность жителей России в постоянном росте цен развязывает руки производителям. Увеличивая ценник, они оправдывают ожидания покупателей и не беспокоятся, что они предпочтут конкурента.

Глава департамента ЦБ заявил, что вопреки ожиданиям инфляция в России снижается и почти достигла цели Банка России в 4%. Данные Росстата показали, что за последнюю неделю впервые с августа прошлого года зафиксирована дефляция на потребительские товары. Неверие сограждан официальным данным Морозов объяснил психологией. Каждый, уточнил он, судит о росте цен, опираясь на стоимость товаров, которые покупает чаще всего – будь то молоко или бензин.

«И многие склонны считать, что такими же темпами растут цены на другие товары», – сказал он, добавив, что в реальности стоимость некоторых услуг и товаров не меняется уже долгое время. К примеру, цена его стрижки или расценки в компании, куда он сдает шторы на чистку, не менялись уже «года два». Такие примеры есть у каждого, заявил Морозов.

Он настаивает на том, что в настоящее время цены на товары и услуги растут совсем не такими темпами, как два года назад, когда вместе с нефтью рухнул курс рубля. Жителям России он порекомендовал забыть тот ценовой шок и поменьше думать об инфляции, чтобы не провоцировать её рост. Расчётам Росстата можно доверять, говорит он, подчёркивая, что они основаны на анализе более чем 700 видов товаров и услуг.