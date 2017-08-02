Петербуржцу грозит 6 лет за присвоение груза алкоголя

Следственное управление Кировского УМВД Петербурга завершило расследование уголовного дела о хищении груза алкоголя на крупную сумму. Часть бутылок во время следствия обвиняемый вернул.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области 2 августа, 25-летний водитель грузовика обвиняется в присвоении груза алкоголя. По версии следствия, зимой 2016 года злоумышленник забрал спиртное со склада на проспекте Стачек, однако вместо того, чтобы отвезти его получателю, скрылся с напитками в неизвестном направлении. Владельцы тысяч бутылок алкоголя лишились 600 тысяч рублей дохода.

В ходе предварительного следствия часть похищенного мужчина вернул и отчасти возместил ущерб. Тем не менее, до сих пор на его имущество наложен арест.

Дело направлено в Кировский районный суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.