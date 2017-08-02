Вице-президент США обвинил Россию в подрыве демократии на Балканах

Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Россию в попытках подорвать демократию на Западных Балканах и изменить международные границы силой.

Выступая 2 августа на саммите Американско-Адриатической Хартии в столице Черногории Подгорице, Пенс заявил, что европейцы «должны быть решительны и бескомпромиссны перед агрессией, исходящей от непредсказуемой страны, бросающей тень с Востока», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press.

Пенс также обвинил Москву в попытке госпереворота в Черногории в октябре 2016 года с целью помешать вступлению страны в НАТО. Россия отрицала эти обвинения. Черногория вошла в НАТО в июне этого года.