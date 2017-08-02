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02.08.2017 16:39

«Зенит» оштрафовали на 70 тысяч рублей, «Тосно» – на 60 тысяч

Футбольные клубы «Тосно» и «Зенит» 2 августа оштрафованы по итогам матча друг с другом в 3-м туре чемпионата России (0:1).

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на руководителя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца, 60 тысяч рублей придется заплатить «Тосно», 70 тысяч – «Зениту». Оба штрафа – за использование фанатами пиротехники.

При этом столкновение болельщиков команды из Ленобласти с полицией на трибунах "Петровского" КДК не рассматривал.

«Мы не рассматривали это. Делегат матча внес два пункта в рапорт — это использование болельщиками обеих команд пиротехники», – подчеркнул Григорьянц.

Напомним, что за драку с омоновцами четверо фанатов «Тосно» были на полгода отлучены от посещения спортивно-массовых мероприятий на территории РФ.


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