«Зенит» оштрафовали на 70 тысяч рублей, «Тосно» – на 60 тысяч

Футбольные клубы «Тосно» и «Зенит» 2 августа оштрафованы по итогам матча друг с другом в 3-м туре чемпионата России (0:1).

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на руководителя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца, 60 тысяч рублей придется заплатить «Тосно», 70 тысяч – «Зениту». Оба штрафа – за использование фанатами пиротехники.

При этом столкновение болельщиков команды из Ленобласти с полицией на трибунах "Петровского" КДК не рассматривал.

«Мы не рассматривали это. Делегат матча внес два пункта в рапорт — это использование болельщиками обеих команд пиротехники», – подчеркнул Григорьянц.

Напомним, что за драку с омоновцами четверо фанатов «Тосно» были на полгода отлучены от посещения спортивно-массовых мероприятий на территории РФ.