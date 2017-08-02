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02.08.2017 16:36
10 Комментариев

В петербургской подземке назвали абсурдом рекомендации Ространснадзора

Метрополитен Петербурга не согласен с позицией Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, которая связала очереди у входов на станции с недостаточной подготовкой метро к новым условиям работы. Ространснадзор ранее посоветовал поставить больше рамок и брать пример с Москвы.

«Это абсурд, – прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе метро 2 августа. – Заявление этой организации комментариям не подлежит».

На предприятии указали: перед тем, как вносить правки в требования транспортной безопасности, надо учитывать пассажиропоток основного городского транспорта.

Напомним, с 23 июля четыре станции петербургской подземки стали экспериментальной площадкой, где отрабатывали усиленные меры безопасности. Тотальному досмотру подвергался каждый «звенящий» пассажир. При этом рамки настроены так, что срабатывают в ста процентах случаев, объяснил тогда нашему корреспонденту глава ГУП «Метрополитен Петербурга» Владимир Гарюгин. Скопление людей предсказуемо выросло. Горожане по полчаса не могли попасть на станции, которые приходилось периодически закрывать, чтобы разгрузить пассажиропоток.

Метрополитен Северной столицы признал проверку по принципу аэропортов неудачной и попросил изменить нормативную базу в части безопасности на станциях, но понимания в Ространснадзоре не встретил. Надзорный орган настаивает: факт нарушений безопасности есть и требует качественного решения. Чтобы избавиться от очередей, служба надзора рекомендует вооружиться опытом столичного метро, установить больше рамок и лучше следить за подготовкой персонала.


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комментарии пользователей (10)
BigWad
2 августа 2017 г. 17:51
sakorol: Ну мне постоянно уборщицы по утрам попадаются... :)))
Nelson
2 августа 2017 г. 17:46
В Москве проверяют, например, чемоданы. Но только выборочно, если потока нет. Фактически когда метро пустое. А так если идет 3-5 чел — нет проверки вообще. Про рюкзаки вообще молчу, их даже теоретически не проверить. Надо на каждой станции ставить по 5-10 рамок, чтолько же сотрудников. Некоторые вестибюли размером с хоккейный пятячок так что совет "ставьте больше рамок" — это просто сотрясание воздуха. И так бесят ленивые быдло-охранники на каждом щагу в РФ. Буквально! И в большинстве своем эти на виду бомжеватые люди, одетые непременно в берцы и камуфляж, очевидно, не добавляют безопасности именно от терактов. Разве что шпану погонять могут. Это вообще примета путинских времен — постоянно растущая армия дармоедов на воротах. Символ времени — гражданин просто так никуда пойти не может, везде холуй, охраняющих барина.
sakorol
2 августа 2017 г. 17:34
среди персонала метро всё больше явно восточных женщин.
мужиков тоже хватает
BigWad
2 августа 2017 г. 17:25
Я смотрю среди персонала метро всё больше явно восточных женщин... Боясь показаться нетолерантным, посоветую увеличить их долю до 100 процентов. Во-первых, народ привыкнет, во-вторых, в случае теракта всегда можно обвинить кого-то одного конкретно, а безопасность считать 100-процентной, просто кто-то воспользовался службой, чтобы рвануть... :)))
kareglazov
2 августа 2017 г. 17:12
Можно оборудовать рамками вентиляционные шахты метро и канализационные люки в городе и запускать в метро через них. Резервы есть.
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