Александр Кержаков станет уличным художником ради спасения ребенка

Легендарный форвард «Зенита» Александр Кержаков стал десятым игроком питерского клуба, присоединившимся к благотворительной акции «Давай-Давай!», которую футбольный клуб проводит совместно с Русфондом.

Экс-нападающий сине-бело-голубых готов на час стать уличным художником, если будет собрана сумма, необходимая для оплаты операций подопечному Русфонда Артему Самуйлову. Что именно будет рисовать Александр Кержаков и на какой из улиц города его можно будет увидеть, пока держится в тайне.

Как рассказали в Русфонде, 31 июля Артем вместе с родителями побывал в Академии «Зенита», где встретился с лучшим российским бомбардиром. Для мальчика это стало настоящим праздником, ведь они с папой преданные болельщики «Зенита». Кержаков поговорил с Артемом, подарил мальчику фирменный шарф и футболку со своим автографом и пригласил его на игру со «Спартаком», которая пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург». Это будет последний матч легендарного футболиста за команду «Зенит».

12-летний Артем Самуйлов страдает тяжелым заболеванием – несовершенным остеогенезом. У мальчика повышенная хрупкость костей, таких детей еще называют «хрустальными»: любое движение грозит Артему переломом. Спасти мальчика помогут операции в клинике Глобал Медикал Систем (GSM Clinic, Москва), стоимость которых более двух миллионов рублей.

«Все, что нужно сделать сейчас, – отправить пожертвование в Русфонд для Артема Самуйлова. Вместе мы соберем нужную сумму, поможем мальчику. И Александр Кержаков выполнит свое обещание», – сказали в Русфонде.

Отправить пожертвование можно здесь – https://www.rusfond.ru/letter/42/14181.

Напомним, первым, кто из зенитовцев принял участие в акции «Давай-Давай!», был нападающий Халк, в 2015 году он станцевал и спел на Невском проспекте. После полузащитник Данни поработал парикмахером, вратарь Юрий Лодыгин провел для детей экскурсию в Государственном Эрмитаже, нападающий Артем Дзюба отработал смену кондуктором в трамвае, защитник Доменико Кришито вышел на арену цирка, полузащитник Маурисио был таксистом, нападающий Александр Кокорин продавал пышки, главный тренер «Зенита»-2 Вячеслав Радимов стал спасателем МЧС, а защитник Николас Ломбертс вышел в образе Петра Первого на Дворцовую площадь.