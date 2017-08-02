Еще
18:06 02.08.2017
Пришлите свою новость!
17:57
Bloomberg: Трамп подписал закон о новых санкциях против России
17:51
Преждевременные роды в Финляндии обошлись петербурженке в 3,5 млн рублей
17:41
Главный тренер «Ривер Плейт» о переходе Дриусси в «Зенит»: Это не Китай
17:39
Минэкономразвития думает, как сделать шоколад дешевле
17:27
«Мясные» миллионеры в Петербурге сядут за мошенничество на 8 лет
17:20
МИД РФ сообщил об обстреле посольства в Дамаске
17:12
Пытавшиеся сбежать из суда члены «банды ГТА» раскачали лифт
17:09
Finnair готов нанять в штат пилотов без опыта
17:00
Конфликт на автовокзале в Петербурге стал международным
16:52
Петербуржцу грозит 6 лет за присвоение груза алкоголя
16:48
Вице-президент США обвинил Россию в подрыве демократии на Балканах
16:40
Александр Кержаков станет уличным художником ради спасения ребенка
16:39
«Зенит» оштрафовали на 70 тысяч рублей, «Тосно» – на 60 тысяч
16:36
В петербургской подземке назвали абсурдом рекомендации Ространснадзора
16:28
Росстат нашел снижение цен в России
16:18
Жириновский собрался работать в Госдуме до самой смерти
16:04
Дореволюционное здание в Кировском районе отдадут спасателям
15:52
За взятку преподавателю в Петербурге будущие летчики могут оказаться за решеткой
15:46
Золотов: Конвоиры «банды ГТА» нарушили инструкции от «а» до «я»
15:31
Рогозин объявлен персоной нон грата в Молдавии
15:28
Решение о выдворении журналиста «Новой» в Узбекистан обжалуют
15:20
На КАД новые ограничения
15:13
Шатов не тренируется с командой
15:10
УФАС смутила организация досуга жителей Коломны
15:09
В Петербурге в течение трех лет установят 1500 «умных остановок»
15:01
Коммерсанта Киндзерского признали контрабандистом, но наказали условно
14:56
Корреспондент НТВ в Москве получил в челюсть на День ВДВ
14:50
Дождь не дал десантникам «разгуляться»
14:46
ФАС потребовала у Смольного изменить способ оценки заявок в торгах по наружной рекламе
14:42
Полузащитник «Зенита» Жулиано: Я жертва перестановок Манчини
14:36
Во дворах на Пражской улице построят «объект спорта»
14:31
Главный тренер «Зенита» Манчини: Мы хотели купить Неймара, но он переходит в ПСЖ
14:29
Четвертый член «банды ГТА», участвовавший в стрельбе в Мособлсуде, умер в больнице
14:29
В Грозном откроют Санкт-Петербургскую улицу
14:19
МИД РФ предупреждает об очередях в аэропортах ЕС
14:08
Дорожные работы собрали почти 10-километровую пробку на КАД
14:06
Песков допустил присутствие российских добровольцев в Сирии
13:58
Журналист «Новой газеты» пытался покончить с собой в суде
13:51
Подозреваемый в изнасиловании житель Весёлого Посёлка ножом отбивался от полицейских
13:46
Суд назначил предварительное слушание по делу Улюкаева
13:26
Петербургские грибники с собаками заставили лося выйти на большую дорогу
13:23
Саудовская Аравия построит суперкурорт на 50 островах Красного моря
13:17
Рособрнадзор лишил Европейский университет лицензии
13:13
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
13:07
Туркменский "Рэмбо"
12:50
За взятку в 200 тысяч топ-менеджер Аграрного университета заплатит 7 миллионов
12:41
Минздрав поручил провести экспертизу «Нарзана»
12:38
Годовой объем возобновляемых ресурсов на Земле закончился
12:31
Четверо болельщиков "Тосно" сели на скамейку штрафников
12:19
Россияне потратили 890 млрд рублей на машины за полгода
12:13
Курс евро вырос до годового рекорда
12:04
В метро Хельсинки человек упал под поезд
11:58
Дело велосипедиста, насмерть сбившего ребенка в Шуваловском парке, дошло до суда
11:54
Ространснадзор: Очереди в метро Петербурга — неправильная организация проверки безопасности
11:43
В новом iPhone не будет кнопки «домой» и сканера отпечатка пальца
11:41
AirBaltic будет чаще летать в Россию
11:37
МИД РФ подтвердил подготовку встречи Лаврова и Тиллерсона в Маниле
11:30
Монополистов предложено штрафовать за отказ подключать предприятия к коммунальным сетям
11:26
В Москве нашли пакеты с расчленёнными телами в цементе
11:22
Обвиняемого в контрабанде алкоголя коммерсанта Киндзерского будут судить в закрытом режиме
11:18
Савченко призналась, что получала «шикарную зарплату» в службе секса по телефону
11:05
Reuters: В Сирии с начала года погибли более 40 российских военнослужащих
10:57
Кабмин утвердил паспорт проекта по созданию новой модели поликлиник
10:51
После скандала с Юлией Самойловой организаторы «Евровидения» изменили правила конкурса
10:39
28 россиян вошли в мировой рейтинг долларовых миллиардеров
10:27
Больше двухсот бойцов ОМОН будут следить за десантниками в День ВДВ в Петербурге
10:21
Полкило наркотиков нашли в сумке бизнесмена в поезде Петербург - Воркута
10:15
В захламленной квартире на Дачном нашли гражданина СССР
10:09
Останки красноармейцев, погибших в Ленобласти, доставят на Украину
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
02.08.2017 16:40

Александр Кержаков станет уличным художником ради спасения ребенка

Легендарный форвард «Зенита» Александр Кержаков стал десятым игроком питерского клуба, присоединившимся к благотворительной акции «Давай-Давай!», которую футбольный клуб проводит совместно с Русфондом.

Экс-нападающий сине-бело-голубых готов на час стать уличным художником, если будет собрана сумма, необходимая для оплаты операций подопечному Русфонда Артему Самуйлову. Что именно будет рисовать Александр Кержаков и на какой из улиц города его можно будет увидеть, пока держится в тайне.

ФК "Зенит"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Как рассказали в Русфонде, 31 июля Артем вместе с родителями побывал в Академии «Зенита», где встретился с лучшим российским бомбардиром. Для мальчика это стало настоящим праздником, ведь они с папой преданные болельщики «Зенита». Кержаков поговорил с Артемом, подарил мальчику фирменный шарф и футболку со своим автографом и пригласил его на игру со «Спартаком», которая пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург». Это будет последний матч легендарного футболиста за команду «Зенит».

12-летний Артем Самуйлов страдает тяжелым заболеванием – несовершенным остеогенезом. У мальчика повышенная хрупкость костей, таких детей еще называют «хрустальными»: любое движение грозит Артему переломом. Спасти мальчика помогут операции в клинике Глобал Медикал Систем (GSM Clinic, Москва), стоимость которых более двух миллионов рублей.

«Все, что нужно сделать сейчас, – отправить пожертвование в Русфонд для Артема Самуйлова. Вместе мы соберем нужную сумму, поможем мальчику. И Александр Кержаков выполнит свое обещание», – сказали в Русфонде.

Отправить пожертвование можно здесь – https://www.rusfond.ru/letter/42/14181.

Напомним, первым, кто из зенитовцев принял участие в акции «Давай-Давай!», был нападающий Халк, в 2015 году он станцевал и спел на Невском проспекте. После полузащитник Данни поработал парикмахером, вратарь Юрий Лодыгин провел для детей экскурсию в Государственном Эрмитаже, нападающий Артем Дзюба отработал смену кондуктором в трамвае, защитник Доменико Кришито вышел на арену цирка, полузащитник Маурисио был таксистом, нападающий Александр Кокорин продавал пышки, главный тренер «Зенита»-2 Вячеслав Радимов стал спасателем МЧС, а защитник Николас Ломбертс вышел в образе Петра Первого на Дворцовую площадь.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Благотворительный Фонд World Vita
29.07.2017 12:46

World Vita осуществит поставку оборудования для кардиологического отделения детской больницы

Благотворительный Фонд World Vita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для кардиологического отделения ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Фото предоставлено фондом "Энергия Жизни"
25.07.2017 16:27

Фонд "Энергия Жизни" и компания Dostaевский завершили благотворительную акцию

Не в первый раз Dostaевский, служба доставки еды на дом в северной столице, принимает участие в благотворительных акциях. Точнее, не просто принимает участие, а выступает организатором
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Александр Кержаков станет уличным художником ради спасения ребенка
Фонд AdVita выиграл президентский грант на консультативную службу и горячую линию по паллиативной помощи
Благотворительная организация «Перспективы» просит помощи у петербуржцев
В «Борее» откроется выставка работ особых людей
«Ночлежка» проводит благотворительную акцию «Как пить дать»
Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию
В «Республике котов» будут раздавать тойгеров, бенгалов и эрмитажных котов
Распродажа Boutique Sale собрала для фонда AdVita более 130 тыс. рублей
В Петербурге пройдёт благотворительная фитнес-вечеринка в пользу «Линии жизни»
Для благотворительных фотосессий фонд AdVita приглашает профессионалов
Петербургская «Широта и Долгота» дошла до Урала
У болезни отпусков нет
Отставному военному нужна помощь
Пловцу с инвалидностью необходима новая коляска
Право на подпись
«Донорское утро» от AdVita
БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: Спасибо за помощь юным танцорам с инвалидностью
VK Fest сквозь призму благотворительности
Ваня мечтает слышать
Четыре миллиона на лекарства для Ксюши
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Дождь не дал десантникам «разгуляться»

Александр Горшков/"Фонтанка.ру"

В Грозном откроют Санкт-Петербургскую улицу

Почувствуй себя таксистом: китаянка, немец и француз произносят названия петербургских улиц

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.