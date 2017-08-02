Росстат нашел снижение цен в России

Цены на потребительские товары в России снизились впервые с августа 2016 года, следует из материалов Росстата, обнародованных 2 августа. За неделю с 25 июля по 31 июля показатель дефляции составил 0,1%.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%, в том числе на капусту белокочанную – 14,3%, картофель – 7,3%, помидоры – 6,2%, морковь – 5,4%.

Яйца куриные стали дешевле на 1,2%, куры, масло подсолнечное, мука, крупа гречневая и пшено – на 0, 2 – 0,6%. Одновременно цены на сахар-песок выросли на 0,7%, говядину, свинину, баранину, колбасу вареную, маргарин, хлеб, рис, вермишель и конфеты шоколадные – на 0,1 – 0,2%.

Росстат пока не приводит данные по инфляции за июль 2017 года, но, исходя из недельных данных, инфляция за последний месяц могла составить 0,3%.

По сравнению с началом года цены выросли на 4,35%, что по-прежнему выше целевых показателей Центробанка и прогнозов Минэкономразвития. Напомним, оба ведомства пообещали, что по итогам 2017 года рост цен не превысит 4%.