Жириновский собрался работать в Госдуме до самой смерти

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не собирается переходить на работу в Совет Федерации и хочет работать в нижней палате парламента до конца дней.

Об этом депутат Госдумы заявил в среду, 2 августа, передает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Я до конца, до смерти в Госдуме», — сказал политик журналистам на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в отличие от него готов стать сенатором, в шутку предположил либерал-демократ. «Сергей Михайлович (Миронов, лидер «Справедливой России». — Прим. «Ленты.ру») хочет послом в Испанию», — добавил политик.

О дальнейшей карьере лидера думской фракции «Единой России» Владимира Васильева он шутить не стал.