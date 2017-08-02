Жириновский собрался работать в Госдуме до самой смерти
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не собирается переходить на работу в Совет Федерации и хочет работать в нижней палате парламента до конца дней.
Об этом депутат Госдумы заявил в среду, 2 августа, передает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.
«Я до конца, до смерти в Госдуме», — сказал политик журналистам на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в отличие от него готов стать сенатором, в шутку предположил либерал-демократ. «Сергей Михайлович (Миронов, лидер «Справедливой России». — Прим. «Ленты.ру») хочет послом в Испанию», — добавил политик.
О дальнейшей карьере лидера думской фракции «Единой России» Владимира Васильева он шутить не стал.