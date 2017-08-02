За взятку преподавателю в Петербурге будущие летчики могут оказаться за решеткой

Четверо студентов Санкт-Петербургского университета гражданской авиации сдали зачеты на зимней сессии 2016 года при помощи взятки. Пока дело в отношении преподавателя еще расследуется, молодых людей уже отправили в суд.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 2 августа, обогатиться преподавателю помогли как минимум четыре студента. Будущие летчики заранее позаботились о том, как сдать зимнюю сессию, и с конца февраля до конца марта 2016 года за небольшие суммы получали заветную подпись в зачетках. Избежать следствия как им, так и преподавателю не удалось — Ленинградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело о мелком взяточничестве.

Как ранее писала «Фонтанка», сумма взятки по одному из эпизодов составила полторы тысячи рублей. Дело студентов рассмотрит мировой судья в Московском районе.