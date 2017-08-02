Золотов: Конвоиры «банды ГТА» нарушили инструкции от «а» до «я»

Побег со стрельбой фигурантов дела «банды ГТА» в здании суда в Подмосковье произошёл из-за грубейших нарушений конвоиров. Об этом в ходе брифинга 2 августа заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

В беседе с журналистами он отметил, что наручники на пятерых подсудимых вопреки регламенту были надеты спереди. Именно это, по его словам, позволило им освободиться и напасть на своих сопровождающих в лифте.

В частности, как добавляет РБК, согласно регламенту, фигурантов дела должны были конвоировать не меньше десяти полицейских. Кроме того, поездка в лифте с обвиняемыми не предусмотрена.

«Это грубейшее нарушение всех инструкций, по которым должны действовать конвоиры: здесь они нарушены от «а» до «я», – цитирует Золотова «Интерфакс». Глава Росгвардии не уточняет, будут ли наказаны виновные, но работу бойцов своего ведомства оценивает на «отлично».