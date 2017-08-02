Золотов: Конвоиры «банды ГТА» нарушили инструкции от «а» до «я»
Побег со стрельбой фигурантов дела «банды ГТА» в здании суда в Подмосковье произошёл из-за грубейших нарушений конвоиров. Об этом в ходе брифинга 2 августа заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
В беседе с журналистами он отметил, что наручники на пятерых подсудимых вопреки регламенту были надеты спереди. Именно это, по его словам, позволило им освободиться и напасть на своих сопровождающих в лифте.
В частности, как добавляет РБК, согласно регламенту, фигурантов дела должны были конвоировать не меньше десяти полицейских. Кроме того, поездка в лифте с обвиняемыми не предусмотрена.
«Это грубейшее нарушение всех инструкций, по которым должны действовать конвоиры: здесь они нарушены от «а» до «я», – цитирует Золотова «Интерфакс». Глава Росгвардии не уточняет, будут ли наказаны виновные, но работу бойцов своего ведомства оценивает на «отлично».
Справка:
Стрельба в Мособлсуде началась около двух часов дня 1 августа. Согласно восстановленной следствием картине, конвой из двух человек, в том числе женщины, вез в лифте из зала суда пятерых подсудимых. Несмотря на наручники, один из мужчин напал на конвоира, после чего четверо подсудимых разоружили их, и на третьем этаже вышли из лифта с конвоирами – уже как с заложниками. В это время рядом с местом ЧП заканчивался другой процесс, безопасность на котором обеспечивали сотрудники Росгвардии. Они блокировали злоумышленников, началась стрельба. В результате трое подсудимых были убиты на месте, двое ранены. Травмы и ранения разной степени тяжести получили гвардеец и оба конвоира. Уголовное дело возбудили по трем статьям УК РФ – 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 30 – 313 (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи). Его расследованием будет заниматься центральный аппарат СК РФ. Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят выходцы из Средней Азии. Их обвиняют в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах. По версии следствия, подсудимые убили 17 человек и ранили еще двоих. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.