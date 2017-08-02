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02.08.2017 15:09

Детский сад и центр развития откроются в ЖК «The Residence»

Детский сад и центр развития откроются в ЖК «The Residence»
ЖК «The Residence»

Детский сад и центр развития «Новая история» откроются осенью 2017 года во встроенных помещениях ЖК бизнес – класса «The Residence», который Setl City возвела на Малом проспекте  Васильевского острова. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

В помещениях детского сада площадью 600 кв. м будут работать три группы, рассчитанные на 65 детей, спортивно-танцевальная и музыкальная секция, клуб иностранных языков. Малыши смогут посещать занятия по развитию речи, лепке, керамике и рисованию, изучать математику и логику. 

Setl City ввела в эксплуатацию ЖК «The Residence» в июле 2016 года. В составе ЖК – два жилых корпуса суммарной площадью около 54 тыс. кв. м, высотой 8 и 9 этажей. Здесь разместилось 435 квартир, паркинг на 300 мест. Закрытый двор жилого комплекса украшен цветочными клумбами и полностью свободен от машин.

Справка о компании Setl City 
Справка о компании «Петербургская Недвижимость»


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Компания Setl City предлагает покупателям новые видовые квартиры high flat с высокими, до трех метров, потолками, увеличенными оконными проемами и панорамными окнами.
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