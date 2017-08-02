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02.08.2017 15:31

Рогозин объявлен персоной нон грата в Молдавии

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объявлен персоной нон грата в Молдове. Соответствующее предложение приняло 2 августа правительство страны по предложению министра иностранных дел и евроинтеграции Андрея Галбура.

Министр подчеркнул, что Дмитрий Рогозин сделал ряд заявлений в адрес Молдовы, которые носят недружественный и оскорбительный характер, сообщает deschide.md.

«Рогозин сделал ряд заявлений и публичных комментариев в адрес Молдовы и её народа, которые носят недружественный и оскорбительный характер. В частности, речь идет об интервью, которое вице-премьер РФ Рогозин дал недавно телеканалу "Россия-24". В нем российский вице-премьер позволил себе оскорбительную оценку властей нашей страны, которая носит клеветнический и лживый характер. Эти события не могут трактоваться иначе, кроме как грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства. Более того, подобные заявления не отвечают характеру наших двусторонних отношений, которые Молдова хочет строить с РФ на взаимном уважении. Принимая во внимание тот факт, что публичные заявления российского вице-премьера Дмитрия Рогозина наносят серьезный ущерб имиджу нашей страны как внутри, так и за её пределами, предлагаю объявить Дмитрия Рогозина нежелательным лицом на территории нашей страны и применить ограничительные меры в форме запрета на въезд на территорию Молдовы и транзит через нашу страну», — заявил Галбур.

Рогозин, который находится под санкциями ЕС, с конца июля собирался прилететь в Кишинев на празднование 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье. Кроме того, Рогозин должен был провести трехстороннюю встречу с президентом Игорем Додоном и лидером Тирасполя Вадимом Красносельским.

Перед поездкой российского чиновника предупредили, что он должен прилететь на гражданском, а не на военном самолете. В итоге Рогозин 28 июля полетел рейсом S7. На границе с Румынией самолет развернули; румынские власти отказались пропустить самолет с чиновником, который находится под санкциями. Лайнер сел в Минске. «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и дети. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал тогда Рогозин в Twitter. Позже запись была удалена.

В МИД РФ заявили, что Москва расценивает решение Румынии запретить пролет через воздушное пространство страны самолета, на котором летел вице-премьер, как «сознательную провокацию, наносящую серьёзный ущерб двусторонним отношениям».

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон охарактеризовал случившееся как «русофобское шоу», срежиссированное Демократической партией страны.


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