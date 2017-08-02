Решение о выдворении журналиста «Новой» в Узбекистан обжалуют

Адвокат журналиста «Новой газеты» Али Феруза Даниил Хаймович подтвердил «Фонтанке», что сотрудник прессы пытался покончить с собой после вынесения постановления о его выдворении из России в Узбекистан. Получить статус беженца в РФ корреспондент известного издания пытался в течение нескольких лет.

По словам юриста, после вынесения постановления о выдворении из РФ Али Феруз в коридоре суда попытался покончить с собой, однако «приставы его тут же скрутили, он не успел ничего такого сделать». Сейчас журналист находится в Центре содержания иностранных граждан (СУВСИГ) в поселке Сахарова под Москвой.

«Я не знаю, в каком состоянии он сейчас, – я поеду туда завтра», – сказал Даниил Хаймович.

По его словам, у Феруза есть «обоснованные опасения» за свою жизнь в случае, если он вернется в Узбекистан.

«Ему там могут грозить и пытки, и уголовное преследование. Почему, сказать не могу, это конфиденциальная информация, – заметил адвокат. – В России Али Феруз пребывает законно, так как находится в процессе получения временного убежища. И пока все стадии этой категории не пройдены, он имеет право тут находиться. Он ходил на все собеседования, административных правонарушений у него нет».

В мае 2017 года МВД России отказало журналисту «Новой газеты» в просьбе о предоставлении политического убежища. По словам Даниила Хаймовича, репортер уже несколько раз получал отказы и обжаловал их.

«У него в России живет семья – мать – инвалид второй группы, сестра. И он планировал получить убежище в России и оставаться тут работать», – объяснил адвокат, добавив, что паспорта у сотрудника газеты нет — документ украден.

Нынешнее решение Басманного суда о выдворении адвокаты Феруза также будут обжаловать. «Постановление в силу не вступило еще. Оно будет обжаловано в течение 10 дней. До этого Али по закону не может покинуть территорию РФ», – рассказал о дальнейших шагах Даниил Хаймович.