Шатов не тренируется с командой

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Олег Шатов 2 августа отсутствует на тренировке перед ответной игрой 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Бней Иегуда". По словам пресс-службы сине-бело-голубых, он занимается по индивидуальной программе.

Напомним, в матче 3-го тура чемпионата России против "Тосно" главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заменил Шатова в начале второго тайма. По словам Манчини, Шатов не выполнил его установки на игру.

Напомним, ответный матч квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" – "Бней Иегуда" состоится завтра, 3 августа, в Петербурге. Первая игра завершилась в пользу "Зенита" со счетом 2:0.