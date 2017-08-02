УФАС смутила организация досуга жителей Коломны

Решение отдать организацию праздников для местных жителей в 2017 году в руки единственной компании рискует обернуться делом для администрации петербургского муниципального округа «Коломна». Впрочем, дорого это чиновникам не обойдётся.

Как сообщили 2 августа в пресс-службе городского управления Федеральной антимонопольной службы, речь идёт о контракте на проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий в текущем году, который администрация МО «Коломна» заключила с ООО «Кларк». Договор встал бюджету больше чем в шесть миллионов рублей.

За эти деньги подрядчик обязался взять на себя все работы по организации мероприятий. В одну корзину попали: гулянья на Масленицу, День снятия блокады Ленинграда, День Победы, День пожилого человека, а также поздравления жителей с юбилеями и семейных пар – с золотыми и бриллиантовыми свадьбами. Кроме того, фирма должна переиздать книгу «Прогулки по старой Коломне» и подготовить спецвыпуск газеты, организовать экскурсии для школьников и обеспечить праздники сувенирами.

Антимонопольщики сочли, что такая многозадачность одной компании нарушает закон о защите конкуренции. По закону место единственного организатора широкого профиля должны были занять несколько узкоспециализированных компаний.

У антимонопольщиков есть год, чтобы возбудить дело. Однако искать других подрядчиков в этом году муниципалов уже не заставят: подрядчик уже успел выполнить многие работы. За нарушения в шестимиллионном контракте с единственным участником должностные лица администрации могут заплатить 15 тысяч рублей в виде штрафа.