Корреспондент НТВ в Москве получил в челюсть на День ВДВ

Поздравлявший ВДВ с праздником в парке им. Горького корреспондент московского НТВ Никита Развозжаев получил удар в лицо в прямом эфире.

Журналисту во время прямого включения на фоне фонтана нецензурной бранью помешал незнакомый бородатый мужчина, а когда Развозжаев попросил его не мешать – в ответ получил удар кулаком в лицо. «У нас какие-то проблемы», – заметила ведущая НТВ, прервав прямое включение.

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Заметим, что хулиган, ударивший журналиста, был не в традиционной для десантников тельняшке в бело-голубую полоску, а в белой футболке с надписью «Оплот» (вооруженное подразделение, сформировавшееся в Донецке в 2014 году, подконтрольное главе самопровозглашённой ДНР Александру Захарченко). Десантники в тельняшках и голубых беретах наблюдали за происходящим, но, насколько видно на видео, не вмешивались.

СМИ сообщают, что нападавший был задержан правоохранителями.

Первые комментарии поступили из патриотических кругов: “Украинская провокация”. Публицист, русский националист, общественный деятель Егор Холмогоров уверен, что это “Украинский фейк против ДНР на НТВ”. Известный волонтер Александр Жучковский, с 2014 года занимающийся сбором и доставкой гуманитарной помощи на Донбасс: “Ну надо быть полным идиотом, чтобы поверить, что это не постановка”.