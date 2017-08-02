ФАС потребовала у Смольного изменить способ оценки заявок в торгах по наружной рекламе

ФАС России 2 августа опубликовала мотивировочную часть решения по торгам на размещение наружной рекламы в Петербурге, которое вынесла на прошлой неделе.

В нем ведомство указало, какие именно нарушения должен устранить комитет по печати, выступающий организатором конкурса.

Как следует из документа, ему придется изменить порядок оценки заявок операторов. В частности, начислять больше баллов тем игрокам, которые снизят цену более значительно и разместят больше социальной рекламы.

По действующим условиям, повышение начальной цены контракта более чем в 1,9 раза никак не отражается на баллах, присваиваемых заявке, а объем социальной рекламы не может превышать 5% годового объема распространяемой участником рекламы.

«Установление максимальных предельных значений по этим критериям лишает участников стимула конкурировать на торгах и предлагать более выгодные условия исполнения контракта, так как они не будут оценены организатором торгов должным образом. Такой порядок оценки заявок не позволяет выбрать наилучшее предложение», – пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Также ФАС попросила Смольный устранить «неопределенные формулировки и неадминистрируемые требования к составу заявок» и продлить срок рассмотрения заявок.

Напомним, торги на право десятилетней аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций были объявлены Смольным 2 июня 2017 года. Стартовая цена контракта составляет 985 млн рублей.

Ранее ряд нарушений в конкурсной документации уже нашло петербургское УФАС. Для работы над ошибками Смольный взял паузу и на месяц сдвинул срок подачи заявок. Однако после поступления новых жалоб от компаний «Престиж-сервис», «Техмаш», «СпецСтройМонтаж» и «Расвэро» центральный аппарат решил, что сам будет разбираться с претензиями игроков.