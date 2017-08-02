Полузащитник «Зенита» Жулиано: Я жертва перестановок Манчини

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Жулиано прокомментировал уменьшение своего игрового времени при новом главном тренере клуба Роберто Манчини.

«Прошлый сезон получился очень удачным для меня. Я много забивал, и вообще мои показатели были хорошие, но с новым тренером неизбежны перестановки, и я стал одной из жертв этих перестановок. Это нормально. Это означает только то, что я должен работать в два раза усерднее», – подчеркнул Жулиано на брифинге 2 августа, перед ответной игрой с израильским клубом «Бней Иегуда» в Лиге Европы.

Отвечая на вопрос о большом количестве аргентинских новичков в «Зените», Жулиано заявил, что в этом нет никаких проблем.

«Я прекрасно понимаю, что они пришли помогать нам. У нас уже была ситуация, когда было много бразильцев. Никаких проблем не было. Главное – это быть профессионалом на поле, быть слаженной командой, а не сборной индивидуальностей», – сказал Жулиано.

В прошлом сезоне Жулиано отыграл за «Зенит» 28 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевых передачи. В сезоне 2017/18 из четырех матчей «Зенита» он выходил дважды с первых минут, один раз на замену и еще один – остался на скамейке запасных. При этом ни одного гола и результативных передач на его счету пока нет.