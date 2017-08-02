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02.08.2017 14:50

Дождь не дал десантникам «разгуляться»

В День ВДВ петербургские десантники традиционно прошли от Дворцовой площади к Марсову полю.
Дождь не дал десантникам «разгуляться»
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как передает корреспондент «Фонтанки», в мероприятии 2 августа участвовало порядка трехсот человек. Сопровождал голубые береты почетный военный оркестр и почетный караул. У Вечного огня военнослужащие и ветераны возложили цветы.

Также торжественная процессия собралась у мемориалов воинам-афганцам на Серафимовском и Смоленском кладбищах.

До традиционного купания в фонтанах пока не дошло — видимо, сказалась ненастная погода: дождь и сильный ветер.

Напомним, День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа. Именно в этот день в 1930 году 12 парашютистов впервые десантировались под Воронежем.

Дождь не дал десантникам «разгуляться»


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