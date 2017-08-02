Главный тренер «Зенита» Манчини: Мы хотели купить Неймара, но он переходит в ПСЖ

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини накануне ответной игры с «Бней Иегуда» в квалификации Лиги Европы прокомментировал особенности трансферной кампании сине-бело-голубых.

«В прошлом году из «Зенита» ушли многие сильные игроки, которые составляли костяк в прошлом. Сейчас наши основные покупки – молодые. В частности, это инвестиции в будущее. Почему все наши новые легионеры аргентинцы? Это нормально. Многие клубы покупают игроков из Латинской Америки, это нормально. Перед нами открылась возможность купить нескольких перспективных и талантливых игроков. Так получилось, что они из Аргентины. Мы, конечно, хотели взять Неймара, но он уже перешел в ПСЖ», – заявил Манчини.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Зенит» уже купил трех молодых аргентинских игроков — защитника Эмануэля Мамману (из «Лиона»), полузащитника Леандро Паредеса («Рома»), нападающего Себастьяна Дриусси («Ривер Плейт»). По разным данным, «Зенит» ведет переговоры еще с двумя-тремя аргентинцами.

Неймар – звездный нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Бразилии. В футбольном мире сейчас активно обсуждают слухи о его переходе в ПСЖ. По неофициальным данным, сумма трансфера составит 222 миллиона евро.