Четвертый член «банды ГТА», участвовавший в стрельбе в Мособлсуде, умер в больнице

Еще один участник побега со стрельбой в здании суда в Подмосковье скончался, по данным СМИ, в больнице 2 августа.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники, пятый участник так называемой «банды ГТА» находится в больнице в тяжелом состоянии.

Стрельба в Мособлсуде началась около двух часов дня 1 августа. Согласно восстановленной следствием картине, конвой из двух человек, в том числе женщины, вез в лифте из зала суда пятерых подсудимых. Несмотря на наручники, один из мужчин напал на конвоира, после чего четверо подсудимых разоружили их, и на третьем этаже вышли из лифта с конвоирами – уже как с заложниками. В это время рядом с местом ЧП заканчивался другой процесс, безопасность на котором обеспечивали сотрудники Росгвардии. Они блокировали злоумышленников, началась стрельба. В результате трое подсудимых были убиты на месте, двое ранены. Травмы и ранения разной степени тяжести получили гвардеец и оба конвоира.

Уголовное дело возбудили по трем статьям УК РФ – 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 30 – 313 (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи). Его расследованием будет заниматься центральный аппарат СК РФ.