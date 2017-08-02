Большой сад для маленьких петербуржцев

При покупке квартиры семьям с детьми очень важно наличие инфраструктуры. Это часто становится главным фактором при выборе будущего места проживания. Технологии позволяют проектировать здания детских учреждений быстро. Конечно, вид и отделка – совсем не те, что у советских зданий из нашего детства.*

Новые детские сады сегодня строятся практически во всех районах Петербурга. Например, садик №69 в жилом комплексе Green City в Невском районе уже введен в строй. В ближайшее время застройщик, компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI) передаст здание городу, после чего садик сможет принять первых воспитанников. Наверняка среди них будет немало жителей Green City.

Каким должен быть современный детский сад? Первое, что бросается в глаза: трехэтажное здание оформлено в той же стилистике, что и соседние жилые дома – в теплых светло-желтых и золотистых оттенках. Не удивительно: ведь все это один большой комплекс с жильем и социальной инфраструктурой (рядом строится еще и школа, а чуть поодаль автомобильный паркинг).

В Green City садик рассчитан на 110 детей, общая площадь помещений в нем – почти 4000 кв. метров. Внутри шесть просторных залов: две группы по 15 человек для раннего возраста (до 3 лет) и по одной группе младшего (3-4 года), среднего (4-5 лет), старшего (5-6 лет) и подготовительного (6-7 лет) возрастов, рассчитанные на 20 детей каждая. Есть зал для занятий музыкой, гимнастический зал, два зала для кружков, методический кабинет.

Кстати, все помещения групп в здании современного детского сада непременно должны соответствовать нормам инсоляции (освещенности) – это очень важно для здоровья. Поэтому в новом садике не только просторные помещения и большие окна. Здесь много солнечного света за счет продуманной посадки здания на местности и ориентирования помещений групп сразу на три стороны света. То есть солнце освещает комнаты и утром, и днем, и вечером.

Любой садик – это не только игровые залы и спальни, но еще и много технологических помещений. Отдельная прачечная, отдельная бойлерная, блок для приготовления пищи. На улице – шесть игровых площадок с верандами и одна спортивная. Отдельная площадка – для самого раннего возраста. Большое количество всевозможных качелей, игровых комплексов, песочниц.

В такой садик малыши наверняка пойдут с удовольствием! Родители смогут гордиться, что даже в столь юном возрасте их чада посещают по-настоящему современное учебное заведение. И городу помощь от застройщика, – ведь теперь в Невском районе больше мест в детсадах.

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