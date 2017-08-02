В Грозном откроют Санкт-Петербургскую улицу
Как 2 августа передает корреспондент «Фонтанки» из Грозного, сейчас на будущей Санкт-Петербургской улице идут последние приготовления, на дорогу наносится разметка. На столбах вдоль улицы развешаны российские флаги и растяжки, на которых упоминается петербургский мост имени Ахмата Кадырова, который назвали в честь бывшего чеченского главы. Напомним, это имя переправе в Красносельском районе топонимическая комиссия присвоила 30 мая 2016 года, несмотря на протесты горожан.
Георгий Полтавченко вместе с председателем петербургского Законодательного собрания Вячеславом Макаровым уже прилетел в Грозный, где запланирована его встреча с главой республики Рамзаном Кадыровым.