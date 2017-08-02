Песков допустил присутствие российских добровольцев в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию Reuters о количестве погибших в Сирии российских военнослужащих, допустил, что они могли находится там не только в составе регулярной армии.

Как сообщают СМИ, 2 августа Песков рассказал журналистам, что официальные данные о количестве погибших солдат в Сирии идут по линии министерства обороны. По информации ведомства, с начала 2017 года в арабской республике погибло 10 россиян. Остальные же, если информация Reuters верна (и погибших действительно 40), находятся в арабской республике в качестве добровольцев, и государство не имеет к ним отношения.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков был менее сдержан и назвал материал информационного агентства заказным. «Минобороны России известно, кто является заказчиком этой публикации «Рейтер» и «помогал» ее готовить. Поэтому специально для «русской» редакции «Рейтер» поясняем. Никаких якобы «тайных» захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии – лживы от начала до конца», – цитируют чиновника РИА Новости.

Напомним, Reuters сообщил как минимум о сорока погибших в 2017 году в Сирии россиянах, большая часть из которых воевала там по контракту.