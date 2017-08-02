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02.08.2017 13:58

Журналист «Новой газеты» пытался покончить с собой в суде

СМИ сообщают, что журналист «Новой газеты» Аль Феруз готов на крайние меры для того, чтобы избежать выдворения из России. Накануне Басманный суд Москвы принял решение наказать его за нарушение миграционного законодательства.

«Нурматов (Аль Феруз – псевдоним журналиста) пытался покончить с собой, но судебные приставы вовремя его остановили. Работающий в «Новой газете» мигрант с непростым прошлым готов на крайние меры, чтобы не возвращаться на родину. Известно, что он избегал посольства Узбекистана, чтобы не восстанавливать якобы утерянный им паспорт», – сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Басманный суд Москвы 1 августа постановил выдворить Нурматова как нелегально находящегося на территории РФ иностранца. Ранее журналисту, задержанному у здания редакции в Москве, было отказано в предоставлении временного убежища в России.

В мае МВД отказало корреспонденту в предоставлении временного убежища, журналист накануне подал на это решение жалобу. Ранее Замоскворецкий суд Москвы вернул жалобу Нурматова на действия МВД в связи с неподсудностью данного вопроса Замоскворецкому суду.

Корреспондента взяли под стражу в зале судебного заседания и отвезли в Центр содержания иностранных граждан (СУВСИГ). Аль Феруз сможет обжаловать решение суда в течение десяти дней.

По данным СМИ, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил.


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