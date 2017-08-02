Подозреваемый в изнасиловании житель Весёлого Посёлка ножом отбивался от полицейских

Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы найти предполагаемого обидчика петербурженки пенсионного возраста. Он встретил правоохранителей с ножом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, нападение на 56-летнюю местную жительницу произошло вечером 31 июля. Женщина написала заявление об изнасиловании, и уже на следующий день полицейские пришли в квартиру одного из домов на улице Подвойского. По версии следствия, на честь дамы покусился проживающий там мужчина 36 лет.

К общению он был не расположен и попытался отбиться от сотрудников правоохранительных органов ножом. Прежде чем его скрутили, мужчина успел ранить одного из оперативников.

Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Сейчас он вернулся к службе.

Подозреваемый задержан на двое суток. По факту нападения на женщину было возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Агрессивность мужчины может обернуться для него ещё одним уголовным делом – уже о нападении на полицейского.