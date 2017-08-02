«Фонтанка» проверяет: Что будет, если кормить грудью на Невском
По статистике Минздрава только около 40% мам в России кормит своих детей грудным молоком. Между тем Всемирная организация здравоохранения рекомендует естественное вскармливание минимум до двухлетнего возраста и по требованию — то есть тогда и там, где малыш этого захочет. Практика показывает, что многие мамы прекращают грудное вскармливание как можно раньше, чтобы поскорее вернуться к активной жизни – они стесняются давать ребенку грудь, если «требование» застало их в общественном месте.
«Фонтанка» решила проверить, насколько обоснованы эти страхи и как отреагируют прохожие на кормящую грудью мать в центре Петербурга — на Невском проспекте, в универмаге или в метро:
А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram
-
Lentainform
-
MarketGid News