Суд назначил предварительное слушание по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы назначил предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева на 8 августа, сообщила 2 августа пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

«Предварительное слушание назначено на 8 августа на 09:30», — сказала RNS представитель Замоскворецкого суда.

Следственный комитет обвиняет Улюкаева в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу положительного заключения, позволившего «Роснефти» купить 50,08% акций «Башнефти». 26 июля СК РФ завершил расследование по уголовному делу и утвердил обвинительное заключение. Экс-министру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере).

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Вечером 15 ноября Улюкаев был освобожден от должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. По решению суда, экс-министр находится под домашним арестом.