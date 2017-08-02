Петербургские грибники с собаками заставили лося выйти на большую дорогу

Предположительными виновниками появления лося в Петербурге, который 1 августа разгуливал в северной части города, могли стать грибники с большими собаками. Такую версию 2 августа озвучили в комитете по природопользованию Смольного.

Судьба парнокопытного, которого во время променада по Гражданскому проспекту и Муринскому парку сопровождал «кортеж» из экипажа ДПС, полицейского патруля и сотрудников МЧС, сложилась благополучно. Общими усилиями сотрудников комитета и управления ветеринарии животное обездвижили и вывезли в лес. А вот выгнать его из леса, по мнению специалистов, могли любители грибов и ягод, которые отправляются за город в компании четвероногих друзей, давая тем порезвиться на природе без намордников.

В комитете напомнили, что выгул крупных собак без поводков и намордников приравнивается в том числе к незаконной охоте, которая влечет административную и уголовную ответственность.