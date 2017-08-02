Рособрнадзор лишил Европейский университет лицензии

Рособрнадзор 2 августа сообщает о лишении лицензии Европейского университета. Об этом уполномоченный орган попросили в вузе.

Заявление о прекращении осуществления образовательной деятельности университета поступило в Рособрнадзор 26 июля. http://www.fontanka.ru/2017/07/26/088/ Как объясняли в Европейском, они намерены подать документы на получение новой лицензии после того, как текущая будет отозвана.

В течение полугода частный университет пытался оспорить претензии Рособрнадзора, который несколько раз выписывал предписания об устранении нарушений, также университет пытались выселить из особняка Кушелева-Безбородко, где вуз располагался 20 лет.

В конце июня ректор университета Олег Хархордин ушел в отставку , ему на смену пришел Николай Вахтин, который и занялся оформлением новой лицензии.