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02.08.2017 13:13
1 Комментариев

Банк России резко поднял курсы доллара и евро

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 3 августа, составляет 60,58 рубля. Он повышен на 74 копейки. Евро при этом подорожал на 96 копеек, до 71,69 рубля.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора 2 августа.

На Московской бирже американская валюта к 12:40 мск поднялась в цене на 24 копейки, до уровня 60,59 рубля, единая европейская — на 90 копеек, до 71,78 рубля. Ранее в ходе торгов курс евро превышал отметку в 72 рубля, что является рекордом года.


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комментарии пользователей (1)
ENOT
2 августа 2017 г. 14:05
у всё правильно, нефть же дорожает....
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