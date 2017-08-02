За взятку в 200 тысяч топ-менеджер Аграрного университета заплатит 7 миллионов

Пушкинский районный суд признал виновным в получении взятки начальника управления развития и капитального строительства петербургского Аграрного университета Израиля Глузмана. Признание вины смягчило наказание.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 августа, суд посчитал доказанным то, что Глузман получил взятку в 200 тысяч за возможность подписания договора аренды одного из помещений университета.

Подсудимый в процессе вину признал, раскаялся и был приговорен к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в размере 7 млн рублей.

Помимо этого Глузману запрещено в течение двух лет занимать определенные руководящие должности.

В пресс-службе отмечают, что в производстве Пушкинского районного суда сейчас находятся уголовные дела в отношении декана юридического факультета Аграрного университета Исабалы Зейналова (обвиняется в получении 300 тысяч рублей со студентов), а также специалиста по учебно-методической работе вуза Любови Мукановой, которая обвиняется в посредничестве в этой «сделке». Кроме того, расследуется дело начальника административно-правового управления СПбГАУ Руслана Магомаева, обвиняемого в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей.