Туркменский "Рэмбо"

Президент Туркменистана личным примером показал генералам, как убить противника ножом.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана, доказал, что является не только выдающимся государственным деятелем, музыкантом, писателем и автогонщиком, но и настоящим туркменским Рэмбо.

На видеоролике, распространенном официозными «Хрониками Туркменистана», президент Бердымухамедов, облачённый в боевой камуфляж и тёмные очки, с суровым видом расстреливает из снайперской винтовки мишень, попадая с 10-15 метров в яблочко, показывает, как стрелять из пистолета, а затем проводит мастер-класс в метании штык-ножей. За своим Верховным главнокомандующим с несколько испуганными лицами наблюдают выстроенные в шеренгу генералы.





«Глава государства лично продемонстрировал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, метко стрелять и метать кинжалы во врага», – пишут «Хроники Туркменистана», называя министров «молодыми бойцами».