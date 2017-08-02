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02.08.2017 12:38

Годовой объем возобновляемых ресурсов на Земле закончился

Человечество исчерпало годовой запас возобновляемых ресурсов 2 августа и начало жить «в кредит». Этот день стал еще ближе к началу года по сравнению с данными за 2016-й.

По данным сервиса Earth Overshoot Day, к утру среды люди потребляют больше природного сырья, чем способна выработать планета. Речь идет о таких ресурсах, как пресная вода и лес. Следствие их нехватки — эрозия почв, засуха, утрата биоразнообразия и накопление в атмосфере углекислого газа. С каждым годом эта дата становится все ближе к январю. Так, в прошлом году это было 3 августа, а десять лет назад – 15 число последнего месяца лета.

В исследовании составлен своеобразный антирейтинг стран, на которые приходятся основные траты возобновляемых ресурсов. К примеру, если бы всё население Земли тратило их как россияне, то человечеству в ресурсном плане понадобилось бы 3,4 таких планеты, как Земля, в год.

В этом рейтинге Россия на четвертом месте, опережают её Южная Корея, США (5 планет) и Австралия (5,2 планеты).


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