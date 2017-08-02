Четверо болельщиков "Тосно" сели на скамейку штрафников
Четверо болельщиков "Тосно" в течение полугода не смогут посещать матчи команды из-за драки с ОМОНом, которая произошла во время игры с "Зенитом" на "Петровском" 30 июля.
Подробнее на 47news.
Четверо болельщиков "Тосно" в течение полугода не смогут посещать матчи команды из-за драки с ОМОНом, которая произошла во время игры с "Зенитом" на "Петровском" 30 июля.
Подробнее на 47news.
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