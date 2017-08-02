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14:10 02.08.2017
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14:08
Дорожные работы собрали почти 10-километровую пробку на КАД
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13:51
Подозреваемый в изнасиловании житель Весёлого Посёлка ножом отбивался от полицейских
13:46
Суд назначил предварительное слушание по делу Улюкаева
13:26
Петербургские грибники с собаками заставили лося выйти на большую дорогу
13:23
Саудовская Аравия построит суперкурорт на 50 островах Красного моря
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Рособрнадзор лишил Европейский университет лицензии
13:13
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
13:07
Туркменский "Рэмбо"
12:50
За взятку в 200 тысяч топ-менеджер Аграрного университета заплатит 7 миллионов
12:41
Минздрав поручил провести экспертизу «Нарзана»
12:38
Годовой объем возобновляемых ресурсов на Земле закончился
12:31
Четверо болельщиков "Тосно" сели на скамейку штрафников
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11:58
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11:54
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11:43
В новом iPhone не будет кнопки «домой» и сканера отпечатка пальца
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МИД РФ подтвердил подготовку встречи Лаврова и Тиллерсона в Маниле
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11:26
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Reuters: В Сирии с начала года погибли более 40 российских военнослужащих
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Кабмин утвердил паспорт проекта по созданию новой модели поликлиник
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После скандала с Юлией Самойловой организаторы «Евровидения» изменили правила конкурса
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28 россиян вошли в мировой рейтинг долларовых миллиардеров
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02.08.2017 12:31

Четверо болельщиков "Тосно" сели на скамейку штрафников

Четверо болельщиков "Тосно" в течение полугода не смогут посещать матчи команды из-за драки с ОМОНом, которая произошла во время игры с "Зенитом" на "Петровском" 30 июля.

Подробнее на 47news.


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06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
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