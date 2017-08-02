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02.08.2017 19:24
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«Газпром» поднимает паруса на Лахте

Спустя 4 года после анонса «Газпром» запускает стройку крупнейшего в мире центра парусного спорта. За «Лахта центром» появится новая высокая башня — для наблюдения за парусными регатами, а ещё элитный отель c пентхаусами, эллинги и парковка для яхт.
«Газпром» поднимает паруса на Лахте
яхт-клуб "Геркулес"/Официальный сайт

В конце августа в Лахте должны начаться работы на площадке будущего центра парусного спорта, сопоставимого с крупнейшими в мире академиями Великобритании и Новой Зеландии. В 2013 году «Газпром» планировал вложить в проект 60 млн долларов, но фактически к стройке начали готовиться лишь сейчас. Завершиться она должна к 2020 году.

пресс-служба ПАО «Газпром»

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1 августа АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» объявило открытый запрос предложений на выполнение комплексных инженерных изысканий в яхт-клубе, который базируется в порту «Геркулес». За 34,7 млн рублей подрядчик должен будет проанализировать 9 га территории: провести геологические, геодезические, экологические и историко-культурные изыскания, а также обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов.

ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ

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Вода и грунт с территории яхт-центра пройдут лабораторные исследования, в акватории пробурят скважины и возьмут образцы донных отложений – для бактериологического и радиационного анализа. На суше сделают шурфовку, на случай, если вдруг обнаружится культурный слой. Изучены и запротоколированы будут существующие сейчас на территории объекты: ограждающий мол, причальная стенка, судоподъемные сооружения, площадка для хранения судов и другие. Результаты исследований заказчики ждут к 10 октября 2017 года.

Кроме того, «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТУ» поручено сделать обзор пяти действующих яхт-клубов мира — описать их общую планировку, режим работы, используемое оборудование, а главное — компоновку их гидротехнических сооружений. На основании этого будет определено число лодок, которые смогут размещаться в новом яхт-клубе. Сейчас в проекте заложены 50 мест для открытого хранения судов длиной от 15 до 20 метров, 50 мест для судов от 10 до 15 метров и еще 100 мест для судов длиной до 10 метров. За основу расчетов рекомендовано взять Национальную академию парусного спорта Великобритании в городе Веймут, Федеральный центр парусного спорта Италии на озере Гарда, яхт-клуб "Коста-Смеральда" в Сардиньи, яхт-клуб в Монако и гидротехнические сооружения центрального речного яхт-клуба Санкт-Петербурга. 

Как сообщили «Фонтанке» в «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТе», заказчик всех работ – ООО «Газпром трансгаз СПб». Готовая документация, по условиям конкурса, должна пройти ведомственную экспертизу ПАО «Газпром», сметную комиссию ПАО «Газпром», а также государственную экологическую экспертизу и проверки в органах исполнительной власти. 

На месте порта «Геркулес» «Газпром» давно запланировал построить крупнейший в мире центр парусного спорта стоимостью 60 млн долларов. Еще в мае 2013 года газовый гигант выбрал проектировщика объекта. Контракт на сумму 276,2 млн рублей был подписан с ЗАО «Экспофорум».

яхт-клуб "Геркулес"

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скриншот с сайта zakupki.gov.ru

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скриншот с сайта zakupki.gov.ru

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скриншот с сайта zakupki.gov.ru

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Согласно техзаданию на проектирование, основным сооружением в порту должен стать яхт-центр площадью 3600 кв. метров. Там появятся помещения для посетителей, зал для попечительского совета яхт-клуба в виде капитанского салона, с отдельными санузлами и подъемниками из кухни. А также пять отдельных кабинетов, один из которых с собственной комнатой отдыха, санузлом и душем. 

Над яхт-центром маяком должна взвиться на 47 метров медиабашня с четырьмя стеклянными этажами, с которой официальные лица смогут следить за регатами. Рядом будут работать комментаторы соревнований. Для гостей мероприятий в порту построят эксклюзивный бутик-отель на 65 стандартных номеров класса "люкс" и пять ВИП-пентхаусов и вертолетную площадку.

скриншот с сайта zakupki.gov.ru

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скриншот с сайта zakupki.gov.ru

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скриншот с сайта zakupki.gov.ru

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Управляющим комплекса станет Владимир Любомиров — известный петербургский девелопер, построивший яхт-клуб «Териоки», и совладелец «Геркулеса». Инвестиции «Газпрома» он выиграл в честной конкурентной борьбе с еще одним модным заведением – Санкт-Петербургским речным яхт-клубом профсоюзов. Как писала «Фонтанка», давний бизнес-партнёр Ленинградской федерации профсоюзов глава ЗАО «Трест Севзапкурортстрой» Сергей Тихомиров тоже вел переговоры с «Газпромом» о продаже лакомого куска профсоюзной собственности под международный яхт-центр. Но договориться с монополистом не смог. Штаб-квартира «Газпрома» к порту Любомирова оказалась ближе. Как последний сам рассказывал «Фонтанке», стройка на его площадке должна была начаться уже осенью 2013 года. Но не началась, причины задержки стороны не раскрывают.

Но известно, что в оппозицию комплексу вступили жители южной части Лахты. На протяжении последних пяти лет они требуют от властей вместо яхт-центра создать на территории «Геркулеса» и исторической усадьбы Стенбок-Фермора парк.

2 августа 2017 года Любомиров, который сам рассказывал «Фонтанке» про старт стройки еще осенью 2013 года, на новый вопрос по объекту передал через своего помощника следующее:

«Все идет по плану, и никакой задержки нет. Идут работы по подготовке технической документации. По нашим планам, клуб будет готов к 2020 году».

Обновленный яхт-клуб в Лахте может быть очень интересен перегруженному рынку личного водного транспорта. Как ранее рассказывала "Фонтанка", в Северной столице зарегистрировано порядка 50 тысяч маломерных судов. С каждым годом разместиться им в городе становится все сложнее – власти взяли курс на сокращение речных парковочных мест, а существующие площадки, такие как яхт-клуб на Карповке, закрываются.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»


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