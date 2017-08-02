Дело велосипедиста, насмерть сбившего ребенка в Шуваловском парке, дошло до суда

Следствие по делу о смерти шестилетнего ребенка в Выборгском районе Петербурга завершено и передано в суд.

Как сообщает Следственный комитет России 2 августа, 32-летний петербуржец обвиняется по 109 статье УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Максимальная санкция по данной статье предполагает два года реального срока.

Как ранее писала «Фонтанка», 4 июля велосипедист налетел на ребенка, который на краю тропинки в Шуваловском парке кормил белку. От полученных травм мальчик скончался на месте. Мужчина уехать с места происшествия не пытался.

Дело рассмотрит Выборгский районный суд.