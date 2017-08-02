Ространснадзор: Очереди в метро Петербурга — неправильная организация проверки безопасности

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 2 августа ответила петербургскому метрополитену, который заявил о неэффективности новых правил безопасности. В конце июля тотальные проверки фактически блокировали работы четырех станций подземки.

Скопление людей на входе в павильоны станций подземки при зксперименте в Ространснадзоре объяснили неготовностью службы контроля метрополитена к новым условиям работы.

В ведомстве уверены- подобная ситуация возникла из-за того, что петербургским метрополитеном были недостаточно отработаны меры применения технических средств досмотра, а также соответствующей подготовки персонала.

«Петербургский метрополитен должен пересмотреть план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на вверенном ему объекте, а именно увеличить количество рамок-детекторов, организовать применение быстродействующих технических средств на входах/выходах в метро, обеспечить работу оборудования необходимым количеством подготовленного персонала, и, наконец, взять на вооружение примеры успешной работы в данной области, например, такой, как опыт Московского метрополитена. Перед нами всеми стоит приоритетная и важнейшая задача – обеспечить безопасность передвижения наших граждан", – отметили в Ространснадзоре.

Таким образом надзорное ведомство отреагировало на позицию метрополитена Северной столицу, который признал неудачным опыт с тотальным досмотром своих пассажиров и предложил изменить нормативную базу в части безопасности в подземке. Свои выводы предприятие направило в Министерство транспорта и губернатору Петербурга Полтавченко.

Тотальный досмотр пассажиров начался 23 июля. Меру безопасности тестировали на четырех станциях метро – «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила». Изначально планировалось, что эксперимент продлится всего три дня – до 25 июля. Но он проводился дольше. зачастую пассажиры не могли попасть в вестибюли станций по полчаса и более, некоторые из них пришлось временно закрывать.

Напомним, что комиссия Северо-Западного территориального управления Ространснадзора провела внеплановую проверку безопасности в метро Петербурга после теракта 3 апреля 2017 года. Подземка получила 16 протоколов о нарушениях практически на всех станциях. Их она сейчас оспаривает в суде.