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Квадрат
02.08.2017 15:15
Дачи не надо! Что изменилось в законе о садоводстве и огороде?

Дачи не надо! Что изменилось в законе о садоводстве и огороде?

Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вносит изменения сразу в 39 законодательных актов, регулирующих дачное строительство, садоводство и огородничество. Обсудим "дачные перемены" в программе "Квадрат".

Обновленный "дачный закон" вступает в силу 1 января 2019 г.  Обсуждаем законодательные новации, подстерегающие дачников и садоводов, вместе с девелопером Дмитрием Майоровым, юристом Дмитрием Некрестьяновым, а также автором и ведущим программы "Квадрат", шеф-редактором еженедельника "Недвижимость и строительство Петербурга" Дмитрием Синочкиным:

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Также читайте о новом законе в материале "Фонтанки" "Садоводы, за вами пришли".    

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