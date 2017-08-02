AirBaltic будет чаще летать в Россию

Авиакомпания AirBaltic в 2018 году будет чаще летать в Россию. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Петербурге 2 августа вице-президент перевозчика Вольфганг Ройсс.

Сейчас компания выполняет по четыре рейса в день в Петербург и Москву и два в Казань.

"В 2018 году мы запустим два новых российских направления", – отметил топ-менеджер. В какие именно города, он не уточнил, но отметил, что расширение маршрутной сети связано в том числе с предстоящим Чемпионатом мира по футболу.

В Петербург будет по-прежнему летать четыре самолёта в день, однако они будут перевозить больше пассажиров. Так, два рейса из четырех вместо Bombardier Q400 на 76 кресел будут выполнять в два раза более вместительные Bombardier CS300 и Boeing 737.

Всего в 2017 году AirBaltic рассчитывает перевезти 400 тысяч пассажиров между Ригой и Москвой, Казанью и Петербургом, что на 25% больше, чем в 2016-м. В 2018 году компания рассчитывает на рост в 30%.