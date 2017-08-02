МИД РФ подтвердил подготовку встречи Лаврова и Тиллерсона в Маниле

Заместитель главы МИД Сергей Рябков 2 августа сообщил о подготовке встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

«Подтверждаем информацию, которую вчера распространила американская сторона: встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Маниле нами готовится, осталось согласовать конкретное время и некоторые другие организационные аспекты», — сказал Рябков. Его слова передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что глава американской дипломатии заявил, что планирует обсудить положение со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в эти выходные в столице Филиппин Маниле, где состоится ряд встреч по линии АСЕАН. При этом Тиллерсон отметил, что отношения между РФ и США могут стать ещё хуже, хотя и находятся на рекордно низком уровне.