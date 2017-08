В новом iPhone не будет кнопки «домой» и сканера отпечатка пальца

Слухи о юбилейном iPhone, которому в этом году исполняется десять лет, позволяют сделать выводы о его внешнем виде и особенностях. Судя по всему, смартфон восьмой модели оснастят безрамочным экраном, беспроводной зарядкой, стеклянным корпусом и системой распознавания лиц.

Как сообщают 2 августа СМИ, часть информации случайно раскрыли в самой компании Apple. Разработчики нашли ее в прошивке «умной» колонки, которая была презентована в июне этого года. По предварительной информации, в восьмом iPhone не будет сканера отпечатка пальца, а безопасность обеспечит система распознавания лиц.

Исчезнет и привычная кнопка «домой». По слухам, она станет виртуальной, то есть встроенной в экран. Заряжать новый гаджет пользователи будут через беспроводное устройство, яркость и экономию батареи обеспечат OLED-дисплеи на основе органических светодиодов. Именно из-за них, вероятно, выход смартфона задержится — традиционно новые продукты Apple показывает в сентябре, но поставщик дисплеев, как сообщают СМИ, не справляется с объемами производства.

Юбилейный аппарат будет стоить дороже предыдущих версий, поскольку позиционируется как премиальный. Предположительная стоимость iPhone составит около тысячи долларов.

Me too. New bezel-less form factor as well pic.twitter.com/Y0RrSOk2OO

— Guilherme Rambo (@_inside) July 31, 2017