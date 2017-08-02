В Москве нашли пакеты с расчленёнными телами в цементе

Пакеты и коробки с фрагментами человеческих тел вынесли на берег Москвы-реки в столице. Пока удалось определить, что останки принадлежат мужчине и женщине, по факту убийства которых возбудили уголовное дело.

Как сообщили 2 августа в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета Москвы, первую находку сделали на южном берегу реки вдоль улицы Борисовские Пруды 29 июля. Части женского тела упаковали в два черных полиэтиленовых пакета. 1 августа рядом нашли останки мужчины, лежавшие в восьми пакетах и двух зацементированных картонных коробках.

Подозреваемых в преступлении ищут. Ведется расследование.