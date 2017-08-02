Савченко призналась, что получала «шикарную зарплату» в службе секса по телефону

Неожиданное признание сделала народный депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью изданию «Главком», которое вышло 1 августа. Украинский политик рассказала про работу в службе секса по телефону и объяснила, почему приняла участие в «Битве экстрасенсов».

Как сообщают СМИ, в службу Надежда Савченко попала в 21 год, когда вместе с подругой искала работу. Приятельницы нашли объявление, в котором говорилось, что для высокооплачиваемой работы нужна девушка с приятным голосом и умением разговаривать на любые темы.

Во время собеседования будущему депутату предложили прочитать эротическую сцену из бульварного романа. «Ты актриса, ты это прочтешь», — вспоминает свою мотивацию Савченко. Работу она в итоге получила. Заработок в службе секса по телефону составлял сто долларов в час, что было по тем временам «шикарной зарплатой».

Зато принять участие в съемке передачи «Битва экстрасенсов» она решилась не сразу. Продюсерам требовался снайпер, и они обратились к Савченко. В первый раз депутат отказалась, но потом ей позвонили снова, и она приняла приглашение: «Мне стало интересно посмотреть на вранье изнутри», — заметила украинка.

Напомним, что в марте 2016 года Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству российских журналистов в ходе боевых действий в Донбассе. Указом президента России она была помилована. После возвращения на Украину Савченко стала депутатом Верховной рады.