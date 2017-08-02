Холодная погода подогрела потребление

У петербургских потребителей снова завелись деньги на покупку машин и обновление гардероба. А вот на еду по-прежнему не хватает.

Жители Северной столицы, в последние два года жившие в режиме затянутых поясов, в последние месяцы начали увеличивать траты в магазинах, следует из материалов Петростата. Причем чем дальше, тем больше потребительский оптимизм растет. К примеру, если в марте потребители оставили в магазинах на 1,3% больше денег, чем годом ранее (в очищенных от инфляции ценах), то в мае уже на 2,9%, а в июне и вовсе на 6,9%.

Однако праздновать победу над кризисом рано, предупреждают ретейлеры. За радужными цифрами кроется банальная усталость от кризиса, всплеск спроса, подогретый холодной погодой, а то и вовсе просчеты статистики.

На дне продовольственной ямы

Если в разгар кризиса жители Северной столицы активно сокращали расходы на базовые продукты – мясо, рыбу, то сейчас ситуация стабилизировалась. К примеру, потребление мяса и мясных продуктов снизилось всего на 0,9%, рыбы — осталось на уровне 2016 года. Однако их доля в рационе все-таки снизилась – каши и гарниры жители Северной столицы стали есть чаще. Так, спрос на крупы вырос на 13%, на макаронные изделия — на 7%.

На стол петербуржцев также стали возвращаться фрукты. Их стали покупать чаще на 6,7%. А вот потребление «необязательных продуктов» заметно сократилось. К примеру, продажи кондитерских изделий просели на 8%, чая, кофе и какао – на 15,8%. Но, по всей видимости, без сладостей петербуржцы не остались. Вырос спрос на ингредиенты для выпечки. В частности, продажи муки выросли на 8,1%, сахара – на 10,2%.

По словам ретейлеров, выводы официальной статистики в основном совпадают с их наблюдениями. Однако ни о каком выходе из кризиса речь пока не идет: сокращать потребление мяса дальше просто уже некуда, комментирует коммерческий директор сети «Реалъ» Владимир Кучерук. Спрос так и не восстановился до уровня 2014 года, признают в «Интерторге». Но продажи растут в отдельных категориях, где произошло незначительное снижение цен. «Это такие виды рыб, как минтай, сельдь, скумбрия и хек», – пояснили в компании.

На колебания цен потребитель стал реагировать более чутко, чем прежде, соглашаются в «Реалъ». «К примеру, в мае, из-за снижения оптовых цен, сахар заметно подешевел в рознице. Шли акции, люди делали запасы. А вот чай, кофе и кондитерские изделия, которые, наоборот, подорожали, стали брать меньше», – комментирует Владимир Кучерук.

А вот спрос на макароны и крупы, вероятнее всего, спровоцировал дефицит картофеля и других овощей. «Ситуация, сложившаяся на рынке в конце весны – начале лета из-за холодной погоды привела к их резкому подорожанию», – комментирует владелец компании «Монолит», управляющей сетью фруктовых лавок, Ашот Эфендиев. По его словам, на рост потребления фруктов оказывает влияние возвращение на рынок турецкой продукции. «Особенно это заметно в категории черешни — когда пошли поставки из Турции, цены сразу пошли вниз и спрос вырос», – отмечает он.

Помимо перехода на более дешевые товары и погони за скидками, о которых говорят ретейлеры, потребители прибегали и к другим методам экономии. «Если до кризиса – весной 2014 года – овощи, фрукты и ягоды на дачах выращивали и потребляли 20% населения, то к 2016 году их доля выросла до 29%, а в мае 2017-го установила многолетний рекорд в 33%», – сообщают эксперты РАНХиГС в исследовании «Мониторинг экономической ситуации в стране».

На меху и на колесах

По мнению ретейлеров, холодная погода стала одним из главных драйверов роста в непродовольственной группе. Так, по оценке Петростата, в январе – июне продажи мужской, женской и детской одежды выросли в сопоставимых ценах на 24%, чулочно-носочных изделий — на 20%, белья и обуви — на 15%. Модная розница в Петербурге по итогам первого полугодия, действительно, смогла заработать больше, чем год назад, комментирует коммерческий директор сети Baon Анна Сироткина. «Из-за холодной весны и начала лета люди чаще ходили в торговые центры и покупали больше плащей и курток, а они дороже, чем летняя коллекция», – отмечает топ-менеджер. По ее словам, только в июне выручка выросла по сравнению с прошлым годом в 1,7 раза, хотя по полугодию в целом увеличение составило около 12%.

Впрочем, погода сыграла с торговцами злую шутку. От невостребованной летней коллекции пришлось срочно избавляться. В итоге у многих игроков распродажи с начала года практически не прекращались. «Размер скидки тоже вырос по сравнению с прошлым годом примерно на 15%», – комментирует Анна Сироткина.

Помимо одежды, петербуржцы также увеличили траты на покупку новых машин. Хотя рост в 46%, который зафиксировали статистики, участники рынка оценивают скромнее. Так, по данным агентства «Auto-Dealer-СПб», дилеры Северной столицы реализовали 62,1 тысячи автомобилей в первом полугодии, что на 9% больше, чем год назад. Однако и это прорыв, если учесть, что в предыдущие годы рынок падал. По словам участников рынка, ключевую роль сыграл эффект отложенного спроса — те, кто отказался от покупки во время кризиса, наконец решились на покупку нового авто. Не подкачало и предложение — многие производители обновили свою линейку.

А вот участники рынка строительных товаров не смогли разделить оптимизм статистиков, которые насчитали им рост на 60% за полгода. По оценке самих компаний, продажи в лучшем случае остались на том же уровне, что и в прошлом году. «Чтобы все резко бросились делать ремонт, мы не видим», – прокомментировала член совета директоров сети «Максидом» Мария Евневич. Впрочем, в самом Петростате нашли объяснение такому расхождению. Раньше в статистике не учитывалась компания «Петрович», которая позиционировала себя как сеть баз для профессиональных строителей, но потом переквалифицировалась в розничные продавцы. По собственной оценке, компания по итогам 2017 года займет 25% всего петербургского рынка, поэтому отражение ее продаж в статистике могло привести к перекосу. Впрочем, и самому «Петровичу» удалось нарастить продажи по итогам полугодия более чем на 10%, рассказал директор ретейлера Евгений Мовчан. Не исключено, что прирост дала и сеть «Леруа Мерлен», которая в прошлом году запустила в Северной столице новый магазин.

По мнению участников рынка, вслед за июньским скачком, спрос снова начнет замедляться — больше денег, которые можно тратить, у населения не стало. Так, по подсчету РАНХиГС, реальные располагаемые доходы российских граждан, то есть сумма, остающаяся на руках после всех обязательных платежей и поправки на инфляцию, которая за последние три года сократилась на 13,5%, за первое полугодие 2017 года упала еще на 1,4%. Причем сейчас каждой пятой российской семье денег хватает только на еду, или не хватает даже на нее. С другой стороны, снижение своего уровня жизни отечественные потребители перестали чувствовать так же остро, как раньше. Как показал опрос РАНХиГС, доля россиян, отметивших ухудшение своего материального положения, сократилась (с 32% до 28%). Число тех, кто заметил улучшение уровня жизни, даже подросло (10% против 9% год назад). Если это не приведет к бурному росту, то поможет удержать рынок от падения, надеются его участники.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»