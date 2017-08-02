Reuters: В Сирии с начала года погибли более 40 российских военнослужащих

Потери российской армии и среди частных военных специалистов из РФ в Сирии достигли как минимум сорока человек. Такими данными за 2017 год, в четыре раза превышающими официальную информацию, 2 августа поделилось агентство Reuters.

СМИ ссылается на источники, друзей и родственников погибших. По сведениям информагентства, в арабской республике за последние семь месяцев скончались 17 солдат регулярной армии и 21 контрактник. Статус еще двоих погибших журналисты выяснить не смогли. При этом, по официальным данным, погибших не больше десяти человек.

В материале называются и некоторые имена. Например, служивший в частной армии Александр Промогайбо погиб в Сирии 25 апреля, – об этом изданию рассказал друг солдата. Журналисты уточняют, что россиянину платили шесть тысяч долларов в месяц, и, ссылаясь на многочисленные источники, упоминают армию Вагнера, о которой впервые написала «Фонтанка».

Напомним, частное военное формирование под руководством Дмитрия Уткина, по прозвищу Вагнер, может быть связано с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным. Бойцы ЧВК воевали в Донбассе на стороне Новороссии и в Сирии.