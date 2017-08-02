После скандала с Юлией Самойловой организаторы «Евровидения» изменили правила конкурса

Европейский вещательный союз (EBU) внес изменения в правила песенного конкурса «Евровидение».

В частности, сообщает 2 августа немецкий телеканал ARD, в правилах появился пункт, запрещающий участие в «Евровидении» артистов или членов делегаций, «чье прошлое может дать властям страны-хозяйки повод запретить им въезд в соответствии с национальным законодательством».

Такая поправка была внесена после того, как в 2017 году в «Евровидении», проходившем в Киеве, не смогла принять участие россиянка Юлия Самойлова. Власти Украины закрыли ей въезд в страну из-за того, что она посещала Крым без разрешения украинских пограничников.

Также в правила добавили пункт о том, что все причастные к конкурсу, включая национальные вещательные корпорации, членов делегаций и артистов, должны сделать все возможное для того, чтобы «не политизировать» «Евровидение».

На Первом канале, который занимается отбором конкурсантов на «Евровидение», комментировать изменение правил отказались.

«Нововведение может создать проблемы при проведении конкурса в странах, например, запрещающих въезд на свою территорию людям, живущим с ВИЧ», – отмечает ARD.

Украина в марте 2017 года закрыла въезд на территорию страны певице Юлии Самойловой, которая должны была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Киеве в мае. Россия отказалась заменить участника «Евровидения» и не стала транслировать конкурс.

В конце июня EBU объявил, что наложит штраф на украинских организаторов «Евровидения» из-за ситуации с российской исполнительницей. Российской стороне, в свою очередь, было вынесено порицание за отказ от трансляции конкурса.