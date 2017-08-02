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02.08.2017 10:27

Больше двухсот бойцов ОМОН будут следить за десантниками в День ВДВ в Петербурге

Три катера ОМОН и 240 бойцов 2 августа будут патрулировать улицы города, где запланированы мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск.

Больше двухсот бойцов ОМОН будут следить за десантниками в День ВДВ в Петербурге

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, массовое скопление десантников запланировано на Серафимовском и Смоленском кладбищах, где ожидается возложение цветов к мемориалам воинам-афганцам.

Наибольшее количество празднующих соберется на Дворцовой площади, откуда голубые береты пойдут к Вечному огню на Марсовом поле. На всем пути, как на улицах, так и на воде, их будут сопровождать сотрудники ОМОН.

Напомним, из-за праздника в центре города на два часа будет ограничено движение.

 


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